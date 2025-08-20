Calciomercato Milan, Di Marzio conferma: “Boniface sempre più vicino”

Ecco le parole le sue parole: "Victor Boniface (24 anni) è vicino al passaggio al Milan! Il club italiano e il Bayer Leverkusen sono in trattative dirette per finalizzare un accordo definitivo. Il Milan ha inviato un'offerta ufficiale nelle ultime 48 ore, che il Leverkusen sta attualmente valutando. Tutte le parti sono fiduciose di poter concludere l'affare. Igli Tare sta spingendo per Boniface. Boniface ha già un accordo di massima con il Milan, in attesa del via libera...".