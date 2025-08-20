Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio conferma: “Boniface sempre più vicino”

Victor Boniface Bayer Leverkusen
Calciomercato Milan, Di Marzio conferma l'anteprima di Berger. Contatti positivi con il Leverkusen. Affare vicino alla chiusura?
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, è arrivata la conferma dell’offerta del Milan per Victor Boniface. La trattativa sarebbe già a buon punto, visto che il Bayer Leverkusen ha giudicato positiva la proposta rossonera. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, contatti positivi per Boniface con il Bayern Lewerkusen. Ecco cosa filtra

—  

Di Marzio ha dunque confermato l’indiscrezione del giornalista tedesco Patrick Berger, che per primo aveva anticipato la trattativa. Secondo quanto riportato da Berger, sarebbe Igli Tare in prima persona a spingere per l’arrivo di Boniface. Da entrambe le parti trapela fiducia per la buona riuscita dell’operazione.

Ecco le parole le sue parole: "Victor Boniface (24 anni) è vicino al passaggio al Milan! Il club italiano e il Bayer Leverkusen sono in trattative dirette per finalizzare un accordo definitivo. Il Milan ha inviato un'offerta ufficiale nelle ultime 48 ore, che il Leverkusen sta attualmente valutando. Tutte le parti sono fiduciose di poter concludere l'affare. Igli Tare sta spingendo per Boniface. Boniface ha già un accordo di massima con il Milan, in attesa del via libera...".

Ecco invece le parole di Di Marzio su X: "Milan, confermata l'offerta al Bayer Leverkusen per Boniface: filtra ottimismo". Poi ha aggiunto: Il Leverkusen ha giudicato come buone le condizioni del Milan è sempre più vicino".

