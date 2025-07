Calciomercato Milan, Tare parla chiaro! Ecco la situazione Jashari

“Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, parla a 'La Gazzetta dello Sport' di Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Diavolo. Il punto della rosea sulla trattiva.