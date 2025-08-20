Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Tare: che lavoro in uscita! Ora bisogna investire

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Tare: che lavoro in uscita! Ora bisogna investire

Calciomercato Milan, Tare: che lavoro in uscita! Ora bisogna investire
Franco Ordine sul CorSport sottolinea l'ottimo lavoro di Tare, DS del Milan, sul calciomercato in uscita. Ora occorre investire sulle entrate
Redazione PM

Tra le più grandi novità del Milan 2025/26 c'è Igli Tare. Il dirigente albanese è arrivato per colmare una casella vuota in società, quella del direttore sportivo. Un posto vacante per troppo tempo dopo il licenziamento di Maldini e Massara. I risultati sul campo si sono visti. L'impatto di Tare è stato immediato e lo si evince dalle operazioni in uscita finalizzate durante il calciomercato estivo ancora in corso.

Milan, Tare promosso a pieni voti

—  

Franco Ordine - giornalista di fede rossonera - sul Corriere dello Sport sottolinea, in particolare, le cessioni di Okafor al Leeds, di Emerson Royal al Flamengo e di Thiaw al Newcastle. Quest'ultima viene descritta come un capolavoro. Queste tre partenze, unite ad altre (Reijnders e Theo Hernandez su tutte), hanno consentito al Milan di attutire il colpo derivante dai mancati introiti garantiti dalla qualificazione a una coppa europea.

LEGGI ANCHE

Adesso però occorre investire: "La vera spina, attaccata alla rosa, è un'altra. E si riferisce a una promessa datata e fin qui sempre rispettata dalla proprietà: e cioè tutto l'incasso proveniente dalle cessioni è stato reinvestito negli acquisti" - si legge sul CorSport. Il calciomercato in entrata ha già portato a Milano diversi giocatori e il centrocampo è stato rivoluzionato a dovere (o almeno si spera).

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo di scena: salgono le quotazioni di Boniface>>>

Tuttavia, così non basta. L'organico a disposizione di Allegri possiede due evidenti carenze. La prima riguarda la prima punta. È da giugno che viene detto che un centravanti arriverà. Per ora, però, si sono sentiti soltanto tanti nomi e tante ipotesi. L'unico centravanti in rosa, infatti, resta Santiago Gimenez. La seconda, invece, riguarda la difesa. Soprattutto se l'intenzione è quella di giocare con tre difensori centrali, occorre un'ulteriore innesto nel reparto. Franco Ordine suggerisce il profilo: "una guida temperamentale e tecnica", sulla scorta dell'operazione fatta con Luka Modric.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA