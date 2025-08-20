Calciomercato Milan, Tare: che lavoro in uscita! Ora bisogna investire

Adesso però occorre investire: "La vera spina, attaccata alla rosa, è un'altra. E si riferisce a una promessa datata e fin qui sempre rispettata dalla proprietà: e cioè tutto l'incasso proveniente dalle cessioni è stato reinvestito negli acquisti" - si legge sul CorSport. Il calciomercato in entrata ha già portato a Milano diversi giocatori e il centrocampo è stato rivoluzionato a dovere (o almeno si spera).
Tuttavia, così non basta. L'organico a disposizione di Allegri possiede due evidenti carenze. La prima riguarda la prima punta. È da giugno che viene detto che un centravanti arriverà. Per ora, però, si sono sentiti soltanto tanti nomi e tante ipotesi. L'unico centravanti in rosa, infatti, resta Santiago Gimenez. La seconda, invece, riguarda la difesa. Soprattutto se l'intenzione è quella di giocare con tre difensori centrali, occorre un'ulteriore innesto nel reparto. Franco Ordine suggerisce il profilo: "una guida temperamentale e tecnica", sulla scorta dell'operazione fatta con Luka Modric.
© RIPRODUZIONE RISERVATA