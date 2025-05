Calciomercato Milan, Tare all’opera: chi può partire, chi può arrivare

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando della sessione estiva di calciomercato che attende il Milan , ha ricordato come ci sarà molto lavoro da fare per Igli Tare , direttore sportivo rossonero, tanto in entrata quanto in uscita. Per prima cosa, Tare dovrà aprire il dossier Tijjani Reijnders .

Il Manchester City, come noto, vorrebbe prenderlo subito a suon di milioni di euro e, nonostante le parole dell'amministratore delegato Giorgio Furlani ("Per come siamo gestiti, non saranno necessari dei sacrifici"), la sensazione è che per finanziare in parte la campagna acquisti il Milan qualche offerta la prenderà in considerazione.