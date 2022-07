Calciomercato Milan – Tanganga, si fa sul serio. E su Wijnaldum… | News

Il Milan fa sul serio per Tanganga per rinforzare la difesa dopo l'addio di Romagnoli. Intanto dalla Francia parlano di Wijnaldum in rossonero

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul mercato in entrata del Milan. Particolare attenzione rivolta alla difesa, con i rossoneri che fanno sul serio per Jephet Tanganga del Tottenham. Secondo il quotidiano romano ci sono stati dei contatti tra il Diavolo e gli Spurs per il roccioso centrale francese, ritenuto dalla dirigenza di via Aldo Rossi il perfetto sostituto di Alessio Romagnoli.

Il calciatore piace da tempi non sospetti al Milan, in quanto aveva mostrato interesse a gennaio perché alla ricerca di un centrale che potesse sostituire l'infortunato Kjaer. Non se ne fece nulla anche perché, con l'acquisto di Lazetic, il Milan non aveva più a disposizione caselle libere per gli extracomunitari. Adesso che non c'è più Kessié, i rossoneri potrebbero tentare l'affondo. L'idea di Maldini e Massara sarebbe quella di acquistare Tanganga in prestito con diritto di riscatto, anche se c'è da fare i conti con il Newcastle, club sulle tracce del classe '99.

Milan, non solo Tanganga

Intanto il Milan prepara l'assalto per De Ketelaere. I rossoneri vorrebbero chiudere la pratica nel giro di 48 ore, ovvero dopo la finale di Supercoppa belga in programma oggi cui proprio il classe 2001 prenderà parte. Il Diavolo riformulerà una nuova offerta al Club Brugge, offrendo qualcosa come 30 milioni più bonus. In questo modo il Milan si avvicinerà ancora di più ai 37 milioni di euro offerti dal Leeds, club che adesso è defilato nella corsa a CDK in quanto il talento vuole trasferirsi a Milanello.

Rinnovo Ibrahimovic

E' tutto fatto per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Secondo il 'CorSport', domani o martedì firmerà il prolungamento di una stagione a cifre ridotte. Un milione di euro fissi più tanti bonus in base a gol, assist e presenze.

Centrocampo, proposto Wijnaldum

Intanto dalla Francia hanno parlato di un possibile trasferimento al Milan di Georginio Wijnaldum. Per essere più chiari, il centrocampista olandese sarebbe stato proposto ai rossoneri, ma resta comunque una trattativa molto difficile in quanto i costi dell'operazione sarebbero notevoli già a partire dallo stipendio del giocatore. Al PSG, infatti, guadagna 9 milioni di euro netti a stagione, dunque i parigini dovrebbero contribuire con il pagamento dello stipendio dell’ex Liverpool oltre ad aprire ad un prestito. Trequarti, un altro francese al servizio di Pioli?