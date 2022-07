Calciomercato Milan – Difesa, Tanganga apre alla soluzione rossonera

Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan, può approdare in rossonero dal Tottenham a condizioni economiche favorevoli. Il punto

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Japhet Tanganga , classe 1999 , difensore centrale inglese del Tottenham per il cui Diavolo, da qualche giorno, sta portando avanti dei contatti proficui con gli 'Spurs'.

Dopo aver perso Sven Botman , volato a Newcastle e valutato oltre 35 milioni di euro, infatti, il Milan ha cambiato strategia per la difesa, virando su un'operazione conducibile in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto .

Il nome giusto per il Milan? Quello di Tanganga, già seguito nella precedente sessione invernale di calciomercato, per il quale i rossoneri e il Tottenham dialogano: il difensore ha aperto alla soluzione rossonera e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definizione dell'affare .

Con la possibilità proprio di compiere il medesimo percorso del connazionale Tomori. Ovvero, arrivo in prestito, e, eventualmente, riscatto a titolo definitivo nel caso in cui si rivelasse un gran bel giocatore per il Diavolo.