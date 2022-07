Calciomercato Milan – Difesa, Tanganga resta in pole position

Japhet Tanganga è un obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Può arrivare a condizioni agevolate dal Tottenham. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina ha parlato di Japhet Tanganga, obiettivo di calciomercato del Milan, poiché, una volta definito con il Bruges l'affare per Charles De Ketelaere, il Diavolo vuole chiudere, come prossimo colpo, proprio l'arrivo di un difensore centrale.

Calciomercato Milan, Tanganga rimane in attesa

E, a questo proposito, Tanganga, inglese classe 1999, secondo la 'rosea', resta il giocatore in pole position per vestire la maglia del Milan. Il calciatore ha già detto di sì al trasferimento in rossonero, ma va trovata la formula giusta per chiudere l'operazione con il Tottenham.

Il Milan, infatti, punta a prelevare Tanganga con la formula del prestito con diritto di riscatto. Gli inglesi, però, vogliono che sia inserito, nell'affare, l'obbligo di riscatto per un totale di 20 milioni di euro. Alternative, per il Milan, sono sempre Abdou Diallo (PSG) e Evan N'Dicka (Eintracht Francoforte).

Per entrambi, però, e per motivi diversi, non sarebbe possibile un'acquisizione con la formula del prestito. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>