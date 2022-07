Calciomercato Milan – Tanganga opzione da considerare per la difesa

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato di Japhet Tanganga , già seguito dal Milan nel calciomercato invernale. Questo perché è tornato ad essere un'opzione da considerare per rinforzare la difesa del Diavolo in questa sessione di trattative.

A gennaio, come si ricorderà, il manager italiano degli 'Spurs', Antonio Conte, non volle privarsi del difensore centrale inglese, classe 1999. Il quale, però, non ha giocato moltissimo da quando si trova in pianta stabile nella Prima Squadra dei londinesi: appena 43 presenze, di cui 19 nell'ultima stagione tra campionato e coppe.