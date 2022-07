Mercato Milan, non solo Tanganga: occhi anche sul centrocampista Sarr

Il Milan guarda in casa Tottenham: non solo il difensore Japhet Tanganga, ma anche il centrocampista Pape Matar Sarr interessa ai rossoneri

Il Milan guarda in casa Tottenham: non solo il difensore Japhet Tanganga, ma anche il centrocampista Pape Matar Sarr nel mirino dei rossoneri. Per il centrale inglese si tratta con gli Spurs per un prestito con diritto di riscatto.