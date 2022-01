Calciomercato Milan – Piace Tanganga: i suoi numeri con gli ‘Spurs’

Il Milan, nel calciomercato invernale, può prendere Japhet Tanganga dal Tottenham: ecco come sta andando la sua annata in Inghilterra

Il Milan, alla ricerca di un difensore centrale in questo calciomercato invernale, potrebbe prendere Japhet Tanganga in prestito dal Tottenham. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Tanganga, classe 1999, è inglese (nato a Londra) ma di origini congolesi ed è cresciuto nell'Academy degli 'Spurs'.

Ha esordito in Prima Squadra con il Tottenham nella stagione 2019-2020, debuttando in Premier League l'11 gennaio 2020 in occasione di Tottenham-Liverpool 0-1 con José Mourinho sulla panchina della compagine londinese. Tanganga dispone di un fisico possente (alto 184 centimetri), è bravo nel gioco aereo, può giocare, all'occorrenza, anche da terzino destro.

È da difensore centrale, però, che il numero 25 degli 'Spurs' si è imposto all'attenzione degli addetti ai lavori. Finora Tanganga ha disputato 41 partite totali con la maglia del Tottenham tra Premier League e coppe, internazionali (inclusa la Champions League, debutto contro il RB Lipsia il 10 marzo 2020 nella sconfitta per 0-3) e nazionali.

In questa stagione, fin qui, Tanganga ha disputato 17 partite, di cui 9 in Premier League (593 minuti giocatori), 4 in Coppa di Lega, 3 in Conference League ed una in F.A. Cup, per un totale di 1.230 minuti sul terreno di gioco.

