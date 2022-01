Calciomercato Milan – Idea Tanganga: no (per ora) del Tottenham

Japhet Tanganga, classe 1999, è un obiettivo di calciomercato del Milan: ma gli 'Spurs', per ora, non aprono alla sua cessione in prestito

Daniele Triolo

Il Milan, che in questo calciomercato invernale cerca un difensore centrale, ha effettuato un sondaggio per Japhet Tanganga, classe 1999, inglese di origini congolesi di proprietà del Tottenham. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Ai rossoneri, come noto, serve un difensore che possa sostituire l'infortunato Simon Kjær e la strategia del club di Via Aldo Rossi è chiara. Con Fikayo Tomori (che presto tornerà in campo), Alessio Romagnoli, Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, si cerca un centrale Under 25 da far crescere senza fare troppa ombra ai giovani già presenti in rosa.

Allo stesso tempo, però, che possa offrire al tecnico Stefano Pioli una soluzione in più nel reparto arretrato, andato troppo in sofferenza nelle ultime partite. Tanganga ha le carte in regola per soddisfare tutti i requisiti cercati dai dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Nelle fila degli 'Spurs' di Antonio Conte non gioca molto (17 presenze, per 1.230 minuti totali sul terreno di gioco, tra Premier League e coppe nazionali finora) e potrebbe accumulare esperienza in maglia rossonera. Secondo la 'rosea', però, la prima risposta del Tottenham al Milan per il prestito di Tanganga è stata negativa.

Vedremo, ora, se nei prossimi giorni qualcosa cambierà. Il tempo stringe, un difensore serve, ma il Diavolo non ha intenzione di fare le cose di fretta per poi trovarsi a sbagliare acquisto. Difesa, assalto al preferito di Maldini! Le news di mercato sul Milan >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI