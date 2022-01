Calciomercato Milan – Tanganga interessa per la difesa: le ultime / News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Dall'Inghilterra rimbalza la notizia di un interesse per Japhet Tanganga del Tottenham

Continua la ricerca del difensore centrale per un Milan che ha la necessità di sostituire l'infortunato Simon Kjaer . L'attuale indisponibilità di Fikayo Tomori non ha fatto altro che sottolineare quella che sembra una priorità al momento. I nomi in auge sono sempre gli stessi: Eric Bailly del Manchester United e Abdou Diallo del Psg.

Attenzione però al terzo incomodo che potrebbe farsi spazio all'improvviso. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport Uk' i rossoneri sono sulle tracce di Japhet Tanganga, difensore del Tottenham. L'inglese non sarebbe convinto della permanenza nella squadra di Antonio Conte per l'imminente rientro di Eric Dier e Cristian Romero dai rispettivi infortuni. Un doppio rientro che limiterebbe al minimo le sue possibilità di giocare. Per questo motivo una partenza non è del tutto impossibile da immaginare. Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli: inevitabile parlare dell'errore di Serra