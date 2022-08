Calciomercato Milan – “Tanganga ‘last minute’. Alternativa? Diallo”

Il Milan, in questo calciomercato estivo, deve prendere un difensore: Japhet Tanganga e Abdou Diallo ancora in lizza per un posto in squadra

'SportMediaset', durante l'edizione odierna del tg sportivo, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan e, in particolare, per quanto concerne il ruolo di difensore centrale. Alessio Romagnoli, infatti, è andato alla Lazio a parametro zero e il Diavolo, in qualche modo, quel buco dovrà pur colmarlo.

Calciomercato Milan: risalgono le quotazioni di Tanganga e Diallo

Secondo 'SM', la strategia del Milan sul difensore è quello di arrivare agli ultimi giorni di trattative per prendere in prestito Japhet Tanganga dal Tottenham. Agli 'Spurs', ora, questo tipo di formula non piace (preferirebbero cedere il centrale inglese, classe 1999, a titolo definitivo o, al massimo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto).

Vedremo se Paolo Maldini e Frederic Massara avranno successo nella loro strategia attendista, al fine di strappare Tanganga al club londinese alle migliori condizioni per i rossoneri. L'alternativa, per 'SportMediaset', è rappresentata da Abdou Diallo del PSG. Nonostante le smentite da ambienti vicini al Milan, non sarebbe chiusa la pista che vorrebbe il franco-senegalese alla corte di Stefano Pioli.

Affinché, però, Diallo lasci Parigi per approdare al Milan in questo calciomercato estivo, serve prima che il PSG acquisti un nuovo difensore centrale. Andati a vuoto i tentativi dei capitolini per Milan Škriniar dell'Inter, dovrebbero cambiare presto obiettivo. Qualora riuscissero a prendere un centrale, Diallo potrebbe partire in direzione Milano. Staremo a vedere se, eventualmente, questa pista si concretizzerà o meno. Milan, che opportunità in casa Liverpool per il centrocampo >>>