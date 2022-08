Calciomercato Milan – Centrocampo, obiettivo Tameze: le ultime notizie

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , si è soffermato su Adrien Tameze , classe 1994 , centrocampista francese dell' Hellas Verona poiché il suo è uno dei nomi più gettonati per rimpiazzare, nel centrocampo rossonero, Franck Kessié una volta che è sfumato Renato Sanches , passato al PSG .

Tameze, infatti, è un giocatore duttile, che ricopre più posizioni sul terreno di gioco e, particolare da non sottovalutare, ha un costo ragionevole. Questo, almeno, è quello che pensano i dirigenti rossoneri. Per il 'CorSport', il Milan dovrà convincere il Verona a cedergli Tameze per una dozzina di milioni di euro al massimo.

In queste tre settimane abbondanti di calciomercato possono aprirsi i dovuti spiragli per vedere Tameze al Milan. Il club di Via Aldo Rossi, al momento, è in fase di riflessione: valuta opzioni ed alternative, rimandando ogni sforzo per rinforzare la mediana alla seconda metà di questo mese.