Calciomercato Milan – Chiusura ad un passo per due talenti: ecco di chi si tratta e un retroscena

La sessione di calciomercato estiva si è conclusa ormai da diverse settimane, ma il Milan sta lavorando all'arrivo di due giovani talenti. Come noto, infatti, il club rossonero nelle ultime stagioni è stato molto attento alla crescita del Settore Giovanile e il ritorno ad alti livelli della Primavera ne è un segnale evidente. Non solo, perché la nascita di Milan Futuro è orientata proprio in quel senso. L'obiettivo è proprio quello di far crescere i gioielli in un campionato duro come la Serie C in modo che poi siano pronti per la prima squadra. E infatti gli innesti estivi sono stati tutti di un certo livello.