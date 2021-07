Calciomercato Milan – Tadic obiettivo possibile? Il punto | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto su Dusan Tadic dell'Ajax

Nella serata di ieri vi abbiamo parlato dell'interesse del Milan per Dusan Tadic, attaccante dell'Ajax. Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fornito alcuni aggiornamenti: "Tadic? Più un sogno che una realtà. È un giocatore straordinario: doti tecniche eccezionali e grande visione di gioco. Il Milan ha due problemi per Tadic non di poco conto: non si sa se l'Ajax vuole cederlo e l'età del giocatore, vista la strategia sui giovani del club rossonero; Tadic ha 32 anni, però se si va a guardare quanto gioca, da questo punto di vista se il Milan vuole fare un investimento si può pensare che se un giocatore è bravo deve giocare. Ad oggi non è partita una vera e propria trattativa: bisogna capire quante risorse ha il Milan". Il Milan intanto cerca il sostituto di Calhanoglu. Ecco tutti i nomi.