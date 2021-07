Calciomercato Milan – Tadic, contatti con l’Ajax: le ultime / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Innesto d'esperienza per i rossoneri in attacco? Contatti con l'Ajax per il duttile Dusan Tadic

Renato Panno

Lavori in corso per il Milan tra trequarti e attacco. L'addio di Hakan Calhanoglu e la necessità di trovare un attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic impongono alla società diverse valutazioni di calciomercato. Sono tanti i nomi accostati al club rossonero in queste posizioni, ma attenzione ad un rinforzo d'esperienza che sta scalando posizioni.

Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' il Milan ha avviato i contatti con l'Ajax per Dusan Tadic. Il classe 1988 è un profilo che fa della duttilità uno dei suoi grandi punti di forza. Trequartista, esterno, e all'occorrenza 'falso nueve', il serbo potrebbe fare al caso di Stefano Pioli. Intanto Paolo Maldini ci pensa e agisce. Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: ci siamo per Tonali, occhi su Schick