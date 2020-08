Calciomercato Milan – Szoboszlai: “Ho deciso di restare al Salisburgo”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese del RB Salisburgo, ha disputato una fantastica stagione 2019-2020.

Con 12 gol e 18 assist in 40 gare tra Bundesliga austriaca, Champions League, Europa League e coppe nazionali, Szoboszlai ha attirato su di sé l’interesse dei top team di mezza Europa.

Tra questi, anche il Milan che lo ha cercato due volte. La prima volta, nel gennaio 2020, con l’ormai ex Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban. La seconda volta a giugno 2020 con Ralf Rangnick, che sarebbe dovuto diventare manager del Diavolo.

Alla fine, però, non si è concretizzato nulla. Szoboszlai è rimasto in Austria e, a quanto pare, lì rimarrà anche per la stagione 2020-2021. Lo ha comunicato lo stesso centrocampista ai canali ufficiali del club.

“Ho parlato con la mia famiglia e il mio agente – ha detto al sito ufficiale degli austriaci – e voglio giocare di nuovo in Champions League con il Salisburgo”.

La sua partenza, dunque, è rinviata soltanto di dodici mesi. Il contratto di Szoboszlai con il RB Salisburgo scadrà il 31 maggio 2022. IL MILAN FIUTA UN GRAN COLPO A CENTROCAMPO >>>