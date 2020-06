Calciomercato Milan – Szoboszlai, l’Arsenal piomba sul giocatore: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – L’ennesima rivoluzione in casa Milan è ormai pronta, con Ralf Rangnick che prenderà il posto di Stefano Pioli a fine stagione. Il tedesco avrà un ruolo centrale nella costruzione della squadra e ha già fatto molti nomi per cercare di puntellare la sua rosa. Uno di questi è sicuramente Dominik Szoboszlai, che Rangnick conosce molto bene avendolo portato al Red Bull Salisburgo.

I rossoneri continuano a lavorare sul talento classe 2000, ma la concorrenza non starà di certo a guardare. Secondo quanto riferito dal giornalista francese Manuel Lonjon, il club di via Aldo Rossi dovrà stare sugli scudi per battere la concorrenza dell’Arsenal. Si tratterebbe di un vero testa a testa tra le due squadre, che visionano il giocatore ormai da tempo. Il prezzo? Sembra sia difficile scendere sotto i 25 milioni considerati i suoi numeri di stagionali: Szoboszlai, infatti, ha totalizzato ben 7 gol e 12 assist nella Budesliga austriaca.

