Calciomercato Milan – Szoboszlai: domani visite mediche col Lipsia

Fatta! Szoboszlai va al Lipsia: sfuma il colpo per il Milan

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nella giornata di domani Dominik Szoboszlai effettuerà le visite mediche col Lipsia. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, sono stati definiti i dettagli del trasferimento del centrocampista ungherese, seguito in Italia anche dal Milan, dal Salisburgo. Szoboszlai resta così in orbita Red Bull e domani dovrebbe volare in Germania per sostenere le visite mediche di rito col suo nuovo club.

LE PAROLE DI PIOLI DOPO GENOA-MILAN>>>