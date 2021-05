Calciomercato Milan – Svolta nel futuro di Donnarumma? Le ultime | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe restare. Le condizioni

Daniele Triolo

Uno degli argomenti di calciomercato più caldi, in casa Milan, è senza dubbio quello sul futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero, classe 1999, andrà in scadenza di contratto, come noto, il prossimo 30 giugno. Al momento, non c'è intesa tra il club di Via Aldo Rossi e il suo agente, Mino Raiola, sul prolungamento dello stesso.

Secondo Raiola, infatti, l'offerta del Milan non sarebbe soddisfacente e, dunque, nel frattempo, il procuratore 'flirta' con la Juventus, società sua amica, proponendo il suo assistito nella speranza di ottenere una cifra più alta. In termini di ingaggio per il ragazzo, certamente, ma anche in termini di commissioni per il suo lavoro.

Le ultime notizie di calciomercato sul possibile rinnovo di Donnarumma con il Milan le ha fornite 'Sport Mediaset'. E sarebbero novità positive per i tanti tifosi del Diavolo che amano l'estremo difensore originario di Castellammare di Stabia (NA). Gigio, infatti, potrebbe accettare la proposta di rinnovo presentata dal Milan prima dell'inizio dei prossimi Campionati Europei.

Questo perché ha intenzione di disputare la kermesse con gli azzurri in totale serenità. L'accordo potrebbe essere quello di un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione (la cifra offerta dal Milan) fino al 30 giugno 2023 (durata, dunque, biennale: soluzione che incontrerebbe i favori del ragazzo e del suo entourage).

Ogni discussione su un ulteriore rinnovo (ipotesi da non escludere) sarebbe quindi rimandata di uno o due anni. Così Donnarumma potrà verificare quanto sarà cresciuto il Milan, nel frattempo, con l'auspicio che i rossoneri siano tornati, stabilmente, nell'élite del calcio che conta e dunque presenza fissa in Champions League.