Calciomercato Milan, svolta nel buio dell’attacco: contatti con l’entourage di Kean

Il calciomercato rossonero continua a scaldarsi e, per il reparto più avanzato, spunta un nuovo nome: Moise Kean

Il calciomercato rossonero continua a scaldarsi e, per il reparto più avanzato, spunta un nuovo nome sul taccuino del club di via Aldo Rossi . Secondo quanto riferito da Orazio Accomando , giornalista di SportMediaset, sono stati avviati dei "contatti tra il Milan e l’entourage di Moise Kean" .

L'attaccante, attualmente legato alla Fiorentina, si aggiunge alla lista dei possibili rinforzi per l'attacco rossonero, dove figura anche Dusan Vlahovic. Un dettaglio non da poco è la presenza di una clausola rescissoria di 50 milioni di euro nel contratto di Kean con il club, valida fino a metà luglio. Questo elemento potrebbe rendere l'operazione più complessa, ma non esclude un tentativo da parte del Diavolo.