Calciomercato Milan – Svincolati di lusso, si tornerà su Corona?

Jesús 'Tecatito' Corona, obiettivo di calciomercato del Milan la scorsa estate, potrebbe arrivare a Milano a fine stagione a parametro zero

Ricordate Jesús Corona , obiettivo di calciomercato del Milan la scorsa estate, poi rimasto in forza al Porto ? Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo potrebbe tornare sul 'Tecatito' e portarlo in rossonero al termine di questa stagione, quando sarà svincolato dal club lusitano.

Qualche mese fa il Porto aveva fissato una valutazione di 15 milioni di euro per Corona, ritenuta troppo alta dal Milan proprio perché il contratto del forte e veloce esterno offensivo messicano sarebbe scaduto il 30 giugno di quest'anno. I 'Dragões', poi, avevano preferito non cedere il loro gioiello al club meneghino, visto che erano stati inseriti nello stesso girone di Champions League .

Ora, però, lo scenario è cambiato, il Porto non avrebbe la forza di far firmare il rinnovo a Corona che, in questa stagione, ha giocato 16 partite con i biancoazzurri, disputando, però, 626' sul terreno di gioco (media di 39' per gara).