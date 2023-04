Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Walker vuole il City”

Come riportato da il Sun, Kyle Walker, possibile obiettivo del Milan, sarebbe concentrato sul restare al Manchester City

Il Milan potrebbe cambiare molto nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri potrebbero avere bisogno in molti ruoli, anche dato le probabili partenza di alcuni dei suoi elementi. Oltre all'attacco, il Diavolo potrebbe sondare il mercato alla ricerca di occasioni anche per la difesa. In questa settimana sono stati forti i rumor su Kyle Walker, terzino del Manchester City, che sarebbe finito nel mirino del Milan. Ecco le ultime novità.