Calciomercato Milan, sulle fasce si cambia: tutti i nomi dei terzini

Il nodo principale resta la situazione legata a Theo Hernandez. Come riferito dal Corriere dello Sport, le trattative per il suo rinnovo sono ferme da diverso tempo e, al momento, non ci sono offerte concrete per una possibile cessione. L'interessamento dell'Atletico Madrid è sfumato e il francese continua a rifiutare tutte le proposte fatte dall'Al-Hilal. PROSSIMA SCHEDA