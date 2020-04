Calciomercato Milan – Suggestione Werner: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – Da ieri è rimbalzata la notizia per cui il Milan sarebbe sulle tracce dell’attaccante tedesco del Lipsia, Timo Werner. A fare da chioccia alla trattativa, potrebbe essere l’eventuale nuovo allenatore del Milan, cioè Ralf Rangnick. Rangnick, oltre che connazionale di Werner, conosce bene il club gestito dalla Red Bull, avendoci lavorato in diversi ruoli.

Vediamo nel dettaglio i numeri stagionali di Werner: 36 presenze fra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania, 27 gol e 12 assist. In totale, un gol ogni 105 minuti giocati nel suo Lipsia. Werner, che ha compiuto 24 anni proprio ieri, è un calciatore dal profilo internazionale che ha una valutazione da almeno 70 milioni. Tutto ciò lo porta ad essere considerato un top player. Per ora è solo una suggestione, ma presto essa potrebbe trasformarsi in una reale trattativa.

