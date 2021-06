Calciomercato Milan – Suggestione Navas: può arrivare dal PSG

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Keylor Navas, imbufalito con il PSG per l'arrivo di Gigio Donnarumma, potrebbe approdare a Milano

Clamorosa l'indiscrezione di calciomercato sul Milan lanciata da Claudio Raimondi per 'SportMediaset'. Il Diavolo, infatti, sarebbe sulle tracce di Keylor Navas, classe 1986, portiere costaricense del PSG. L'ex Real Madrid potrebbe arrivare in prestito secco per affiancare Mike Maignan, prelevato dal Lille per 15 milioni di euro bonus inclusi.