Calciomercato Milan – Suggestione Di Maria in uscita dal PSG

Angel Di Maria potrebbe essere il colpo da 90 del calciomercato estivo del Milan, anche se le pretese dell'attaccante lasciano molti dubbi

Le voci di calciomercato si susseguono, soprattutto per quanto riguarda quei giocatori in scadenza di contratto e ormai al termine del loro periodo d'oro.

In orbita Milan, sembrerebbe interessante la posizione di Angel Di Maria, attaccante del PSG in scadenza di contratto a giugno. Da Parigi non sembrano giungere offerte per il rinnovo, con il fuoriclasse pronto ad iniziare una nuova avventura.