Calciomercato Milan – Non solo Okafor: Sucic possibile obiettivo

Il Milan pensa anche al calciomercato. Dal Salisburgo non solo Noah Okafor: interesse anche per il centrocampista Luka Sucic

La vittoria per 4-0 contro il Salisburgo, potrebbe aver dato al Milan una forte spinta, sia per il gioco, sia per il calciomercato. I ricavi della qualificazione agli ottavi di Champions League, potrebbero essere utilizzati da Paolo Maldini e Frederic Massara alla ricerca di nuovi profili da inserire in rosa.