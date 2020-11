Calciomercato Milan – Sucic piace al Diavolo, c’è anche la Juventus / News

Milan, concorrenza Juve per Sucic

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan giovane voluto da Ivan Gazidis ed Elliott e costruito da Paolo Maldini e Frederic Massara continua a stupire. Un diktat che continuerà ad influenzare anche le prossime sessioni di mercato. In questo senso, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, la dirigenza rossonera sta pensando a puntellare il centrocampo con un talento giovanissimo di proprietà del Salisburgo. Si tratta di Luka Sucic, classe 2002 che può giocare sia da mezzala che da centrocampista centrale, con cui sono stati allacciati i primi contatti. I rossoneri vorrebbero anticipare la concorrenza e mettere le mani sul ragazzo già a gennaio, così da lasciarlo in Austria per i prossimi sei mesi in prestito. Una mossa volta ad anticipare la concorrenza della Juventus, che rimane più che vigile sul giocatore.

