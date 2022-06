Calciomercato Milan – Su Ziyech irrompe il Marsiglia: le ultime

Il Marsiglia piomba su Hakim Ziyech , fantasista marocchino classe 1993, che è tornato in auge per il mercato del Milan da qualche giorno. L'estroso calciatore è in uscita dal Chelsea e i rossoneri hanno riallacciato i contatti con l'entourage. Non è un mistero che Ziyech piaccia al Milan, che lo ha seguito già in passato. Ora, però, secondo quanto riferito dal portale d’Oltremanica '90min.com', il Marsiglia rischia di diventare un’avversaria per il Diavolo.

Sia per il Marsiglia che per il Milan, però, c'è lo scoglio ingaggio. Ziyech, infatti, guadagna 5 milioni di sterline a stagione. Cifre inarrivabili sia per i rossoneri che per l'Olympique. Non sarebbe un problema, invece, la formula dell'operazione. Il Chelsea spinge per un obbligo di riscatto, ma potrebbe aprire anche ad un prestito oneroso con diritto. Marsiglia e Milan, dunque, si sfidano per Ziyech. Vedremo chi avrà la meglio. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?