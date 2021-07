Calciomercato Milan – Su Ikoné irrompe la Fiorentina: il punto

Il Milan è vigile su Jonathan Ikoné, classe '98 del Lille. Sull'esterno francese è però piombata anche la Fiorentina

Non c'è stata alcuna offerta ufficiale, per il momento, ma il giocatore piace molto alla dirigenza gigliata. Anche il Milan sta seguendo il giovane calciatore, ma non ha presentato alcuna proposta. Su Ikoné c'è anche il Borussia Dortmund. La valutazione che ne fanno i campioni di Francia in carica è comunque alta: 30 milioni di euro.