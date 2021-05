Calciomercato Milan – Su Emerson Royal piomba il Bayern Monaco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Emerson Royal tornerà al Barça per fine prestito dal Betis. Finirà a giocare in Bundesliga?

Daniele Triolo

Tifosi del Milan, ricordate Emerson Royal? Il club di Via Aldo Rossi, nelle ultime due sessioni di calciomercato, hanno seguito con molta attenzione i progressi del terzino destro brasiliano, classe 1999. Di proprietà del Barcellona, ha giocato le ultime due stagioni in prestito nel Betis. In questa annata, alla corte di Manuel Pellegrini, è stato devastante: 2 gol e 4 assist in 34 gare tra Liga e Copa del Rey con gli andalusi.

Dal prossimo 1° luglio 2021, come noto, Emerson Royal farà ritorno alla casa madre. Ma non dovrebbe restare agli ordini del tecnico olandese Ronald Koeman: dalla sua cessione, infatti, il Barça conta di intascare almeno 20-25 milioni di euro, utilissimi per poi fare qualche operazione di calciomercato in entrata. Il Milan segue sempre Emerson Royal, ma, va detto, in quella zona di campo ora i rossoneri sono coperti.

Difficile, infatti, che con Davide Calabria, Pierre Kalulu ed il ritorno di Andrea Conti dal prestito al Parma, i rossoneri possano fare altre operazioni in quel settore. A meno che non si opti per cedere Kalulu in prestito e Conti a titolo definitivo. Discorsi, ad oggi, comunque prematuri. La notizia odierna, invece, è che non c'è soltanto il Milan sulle tracce del poderoso laterale difensivo brasiliano.

All'interesse di Milan, Inter, PSG, Tottenham e Bayer Leverkusen, infatti, sembra essersi sommato, secondo quanto riferito da 'Sky Sports', anche quello del Bayern Monaco. Il club bavarese, che nella prossima stagione sarà affidato alle cure di Julian Nagelsmann, cerca infatti, un giocatore con quelle caratteristiche per poter spostare nuovamente Benjamin Pavard al centro della difesa. Lucas Vázquez al Milan? Ecco cosa ne pensa un nostro collega di 'AS' >>>