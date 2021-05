Calciomercato Milan – Su de Paul concorrenza di Juventus e Atlético

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul, oltre che ai rossoneri, piace molto ai bianconeri ed ai 'Colchoneros' in Spagna

Daniele Triolo

Il Milan, in questo calciomercato, vorrebbe ingaggiare Rodrigo de Paul nel caso (molto probabile) in cui Hakan Calhanoglu non rinnovasse il proprio contratto con il club rossonero. Ma, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, sull'argentino dell'Udinese, autore dell'ennesima grande stagione in Friuli, ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus.

La 'Vecchia Signora' vorrebbe mettere le mani su de Paul, e, per farlo, vorrebbero anche approfittare della grande amicizia che lega il numero 10 dell'Udinese al suo connazionale Paulo Dybala, stella della Juventus. Per privarsi di de Paul, però, l'Udinese chiede non meno di 40 milioni di cifra. Una richiesta che ha spaventato tante contendenti al suo cartellino.

Non il Milan, che sarebbe pronto a provarci; non la Juventus, alla quale non mancano di certo contropartite tecniche interessanti da offrire alla società di proprietà della famiglia Pozzo. Entrambe le società della nostra Serie A, ad ogni modo, dovranno prestare molta attenzione alla concorrenza dell'Atlético Madrid.

I 'Colchoneros', per de Paul, sarebbero pronti ad offrire 20 milioni di euro più qualche giocatore delle giovanili. Vedremo che fine farà l'argentino in questo calciomercato estivo. Il nuovo tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, avrebbe già dato il suo assenso all'acquisto del fantasista sudamericano.