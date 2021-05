Calciomercato Milan – Calhanoglu, la pazienza rossonera è quasi finita

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto, non fa ancora sapere al club se intende rinnovare

Il Milan potrebbe perdere, dopo Gigio Donnarumma, anche Hakan Calhanoglu a parametro zero nel calciomercato estivo. Lo ha sottolineato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Dal fantasista turco, infatti, non arrivano al momento segnali sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il rischio di un addio appare inevitabile.