Calciomercato Milan - Assalto a Giménez dopo la Champions — La cronologia degli eventi, secondo la 'rosea', è definita: domani sera, spazio alla Champions League, con l'8^ e ultima giornata della Fase Campionato. Il Milan sarà di scena a Zagabria contro la Dinamo per tentare l'accesso diretto agli ottavi di finale, mentre il Feyenoord giocherà a Lille con il medesimo obiettivo.

Tra giovedì e venerdì, poi, la risposta definitiva degli olandesi all'offerta del Diavolo; domenica il 'Klassieker' o il derby e lunedì la chiusura del mercato. L'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani, non partirà oggi con la squadra per la Croazia: resterà a Milano per portare avanti i negoziati.

Ancora 48 ore, forse poco più, dunque, per conoscere il futuro di Giménez. Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale, ne ha parlato molto bene ieri, durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker e il giocatore, insieme, al suo agente, sta cercando di forzare la mano al Feyenoord per approdare subito al Milan.

Ad oggi l'intesa non c'è e non è neanche vicina — Il club di Rotterdam, però, non fa sconti. Per il quotidiano sportivo nazionale, i dialoghi dei prossimi giorni potrebbero portare ad una sintesi delle posizioni, lavorando sui bonus o su altri vincoli contrattuali. Ad oggi, però, l'intesa non c'è e non è neanche vicina. L'allenatore del Milan, Sérgio Conceição, spinge per avere il centravanti, ben consapevole di come i rossoneri ne abbiano bisogno.

Su tutto, una certezza. L'eventuale arrivo di Giménez al Milan in questa finestra di calciomercato non dipenderà dall'accesso o meno agli ottavi di Champions (il premio UEFA sarebbe utile, ma non determinante), né, tanto meno, da eventuali cessioni. I soldi delle partenze di Emerson Royal e/o Strahinja Pavlović avrebbero fatto comodo, ma i conti del Milan consentono anche di fare senza.