Calciomercato Milan, storia finita con Joao Felix: due pretendenti esotiche

Starebbe giungendo al termine la storia tra il Milan e Joao Felix: e per il futuro spuntano un paio di pretendenti esotiche per il portoghese

Quella tra Joao Felix e il Milan non è mai stata una storia d'amore. Il gol all'esordio, in Coppa Italia contro la Roma, aveva illuso San Siro e tutti i tifosi a casa sul divano che il portoghese avrebbe potuto scrivere una pagina importante della storia di questa stagione. Presentarsi in quel modo, nella Scala del Calcio, con la rete dopo pochi minuti non era affatto scontato. Il resto, però, è storia. E per quello che sta accadendo questa storia non è nemmeno tanto bella.