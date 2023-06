Stipendio Sportiello: ecco quanto guadagnerà di ingaggio al Milan

Cartellino gratis, i costi dati unicamente dall'ingaggio lordo

Ciò significa che, al lordo, il suo stipendio peserà per 925mila euro all'anno in bilancio. Trattandosi di un acquisto portato a termine a costo zero, il Milan non ha sostenuto alcuna spesa per il cartellino di Sportiello. Motivo per il quale il costo in bilancio del giocatore, per la stagione 2023-2024 e per quelle successive, sarà pari soltanto all'ammontare dello stipendio lordo.