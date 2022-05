Calciomercato Milan – Sterling non lascia il Manchester City: il punto

Raheem Sterling sembrava sul punto di lasciare il Manchester City nel calciomercato estivo. Il Milan era interessato, ma ...

Nelle scorse ore, però, l'ex stella Danny Mills, ai microfoni di "TribalFootball.com", ha dichiarato: "Non credo che Sterling lascerà il Manchester City questa estate. Potrebbe giocare in qualsiasi squadra, mi stupirei se non arrivasse il rinnovo".