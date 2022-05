Calciomercato Milan – Ancora in stand by il riscatto di Florenzi

Il riscatto di Alessandro Florenzi resta in cima agli obiettivi di calciomercato del Milan, anche se la trattativa è ancora in stand by

Matteo Mosconi

Alessandro Florenzi sta lavorando per recuperare dalla lesione al menisco interno del ginocchio sinistro, ma il suo riscatto da parte del Milan, in termini di calciomercato, resta ancora in dubbio.

Mister Stefano Pioli, come riporta calciomercato.com, spera di riaverlo fra i convocati per la sfida di domenica prossima, 8 maggio, delle ore 20:45 in casa dell'Hellas Verona.

Molto più facile che l'ex capitano della Roma torni a disposizione per la gara della settimana successiva, quando il Milan affronterà il 15 maggio alle 18:00 l'Atalanta a San Siro.

Prima del suo infortunio contro il Bologna, Paolo Maldini era pronto a discutere proprio con i giallorossi il riscatto, magari ad una cifra inferiore rispetto ai 4,5 milioni di euro richiesti.

Il possibile arrivo della nuova proprietà e l'allungarsi dei tempi di recupero rischiano però di portare a scelte diverse a fine stagione. Milan, colpo in casa Atlético Madrid? Le ultime news di mercato >>>

