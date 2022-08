Calciomercato Milan – Stalmach: “Contento per questa nuova sfida”

Dariusz Stalmach, classe 2005, ha svolto le visite mediche questa mattina per il Milan. Rappresenta un colpo di calciomercato per il Milan Primavera di mister Ignazio Abate. All'uscita dalla clinica 'La Madonnina' di Milano, Stalmach, prelevato a titolo definitivo dal Górnik Zabrze, ha parlato così ai microfoni di 'Sky Sport'. "Sono molto contento per questa nuova sfida, giocherò in Primavera e già dalla fine di quest'anno o dal prossimo potrei essere in Prima Squadra". Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>