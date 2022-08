Calciomercato Milan – Stallo nelle trattative per Diallo e Tanganga

Abdou Diallo (PSG) e Japhet Tanganga (Tottenham) sono obiettivi di calciomercato del Milan, ma i negoziati ristagnano un po'. Ecco il motivo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come i rossoneri stiano ancora cercando un difensore in queste ultime settimane della sessione estive. C'è stallo, al momento, però, sui negoziati per Abdou Diallo, classe 1996, del PSG e Japhet Tanganga, classe 1999, del Tottenham.

Calciomercato Milan: Diallo e Tanganga, che frenata!

Il motivo? È presto detto. Sia il PSG sia il Tottenham, per ora, non acconsentono alla cessione dei loro difensori con la formula voluta dal club di Via Aldo Rossi, ovvero quella del prestito con diritto di riscatto. Tanto i parigini quanto gli 'Spurs', in questa fase del mercato estivo, cercano una cessione dei loro calciatori almeno in prestito con obbligo di riscatto.

Diallo o Tanganga al Milan, dunque, per ora, sono operazioni che non si faranno. Probabilmente, negli ultimi giorni di agosto, la situazione per uno dei due potrebbe però ancora cambiare. Milan, Ziyech ancora possibile. Ma solo a due condizioni ... >>>