Calciomercato Milan – Stallo per Yacine Adli, ma lui vuole i rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli ha già raggiunto un'intesa con il Diavolo. Ma arriverà anche quella tra i due club?

Daniele Triolo

Il Milan continua a trattare Yacine Adli in questa sessione di calciomercato. Anche se, come riferiscono i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, la trattativa per il centrocampista del Bordeaux sta vivendo una fase di stallo. Il Diavolo è molto interessato a portare in rossonero Adli, classe 2000, autore di 2 gol e 5 assist in 36 gare nell'ultima stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia. I 'Girondins', però, tengono duro e non intendono vendere, per ora, il loro talento alle condizioni del club meneghino.

Il Milan, infatti, vorrebbe acquistare Adli in questo calciomercato estivo spendendo, al massimo, 12 milioni di euro. La società presieduta da Gerard Lopez, invece, secondo quanto riferito da 'Tuttosport', vorrebbe tra i 15 ed i 18 milioni di euro. Pertanto, al momento, i negoziati sarebbero in stand-by. Per il 'Corriere dello Sport', il Milan prenderebbe Adli o Romain Faivre del Brest: o uno o l'altro, tutti e due insieme difficile che arrivino. Yacine Adli, ad ogni modo, ha già fatto la sua scelta: lui vuole andare al Milan.

Ha già trovato un'intesa di massima con i rossoneri, sulla base di un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione per un'altra stagione, da 1,6 milioni di euro netti a stagione. E sta spingendo con il Bordeaux affinché trovi un accordo con il Diavolo. Non è da escludere, come sottolineato da 'La Gazzetta dello Sport', che l'operazione possa andare in porto nel prossimo mercato invernale qualora non si concludesse adesso.