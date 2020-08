Calciomercato Milan – Stallo nello scambio tra Laxalt e Miranchuk

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, è in una fase di stallo la trattativa per portare Diego Laxalt, classe 1993, esterno uruguaiano del Milan, alla Lokomotiv Mosca, perché le due società non riescono a trovare un accordo economico (il Diavolo valuta l’ex genoano 10 milioni di euro).

Di conseguenza, si è un po’ raffreddata anche l’ipotesi che Aleksej Miranchuk, classe 1995, trequartista russo della Lokomotiv Mosca che piace al Milan, faccia il percorso inverso e raggiunga, nell’operazione di scambio con Laxalt più conguaglio, la compagine allenata da Stefano Pioli. PER IL CENTROCAMPO IL MILAN TIENE UN OBIETTIVO IN CALDO >>>

