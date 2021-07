Calciomercato Milan – Stallo Dalot. Si accelera per Odriozola | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero accelera per Alvaro Odriozola. Diogo Dalot si allontana sempre di più

Il Milan accelera per Alvaro Odriozola. E' questa l'indiscrezione lanciata da Tuttosport,in edicola questa mattina. Ci sono infatti delle serie di difficoltà per arrivare a Diogo Dalot del Manchester United. Il terzino destro basco, classe 1995, ex Real Sociedad e con un breve trascorso in prestito anche nel Bayern Monaco, arriverebbe a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto nel caso in cui il Milan rinunciasse definitivamente a Dalot.