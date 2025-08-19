Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: la pista Harder

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: la pista Harder

Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: la pista Harder - immagine 1
Il mercato del Milan entra nella sua fase più calda e spunta un nome nuovo per l'attacco rossonero: Conrad Harder
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il calciomercato del Milan entra nella sua fase più calda e, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, spunta un nome nuovo per l'attacco: Conrad Harder. Attaccante danese di vent'anni dello Sporting Lisbona, il suo profilo è stato proposto al club rossonero e ora è in fase di valutazione.

Harder ha segnato 5 gol in 28 presenze nell'ultima stagione, esordendo anche in nazionale. Sebbene per ora non sia un'opzione concreta, il suo nome potrebbe diventare una soluzione se le trattative per Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund non dovessero sbloccarsi.

LEGGI ANCHE

Mercato Milan, l'azione Harder: strategia o azzardo?

—  

Lo Sporting Lisbona valuta il giovane attaccante 28 milioni di euro, una cifra importante che, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere trattabile. La vera questione, però, è di natura strategica. Il Milan deve decidere se puntare su un attaccante già pronto e testato, come Vlahovic, Hojlund e Jackson, o su un giovane di prospettiva, da far crescere e valorizzare, in linea con la filosofia che ha caratterizzato la gestione Elliott e RedBird.

Vlahovic e Hojlund: le trattative a un bivio

—  

Intanto, i tempi per la decisione si accorciano, specialmente per Rasmus Hojlund. La trattativa con il Manchester United è a un punto di svolta. I rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre il giocatore preferirebbe un trasferimento definitivo per mettere radici dopo diverse esperienze.

LEGGI ANCHE: Milan, Modric: com’è andata la prima a San Siro? I numeri. Segnali subito …

Per quanto riguarda Vlahovic, la situazione è chiara: piace ad Allegri e si libererà a parametro zero tra un anno, ma il suo ingaggio rimane fuori dalla portata del Milan, a meno di un radicale cambio di strategia. Le prossime ore saranno decisive per capire quale strada prenderà il club per rinforzare l'attacco.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA