Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: la pista Harder

Mercato Milan, l'azione Harder: strategia o azzardo?—
Lo Sporting Lisbona valuta il giovane attaccante 28 milioni di euro, una cifra importante che, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere trattabile. La vera questione, però, è di natura strategica. Il Milan deve decidere se puntare su un attaccante già pronto e testato, come Vlahovic, Hojlund e Jackson, o su un giovane di prospettiva, da far crescere e valorizzare, in linea con la filosofia che ha caratterizzato la gestione Elliott e RedBird.
Vlahovic e Hojlund: le trattative a un bivio—
Intanto, i tempi per la decisione si accorciano, specialmente per Rasmus Hojlund. La trattativa con il Manchester United è a un punto di svolta. I rossoneri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, mentre il giocatore preferirebbe un trasferimento definitivo per mettere radici dopo diverse esperienze.
Per quanto riguarda Vlahovic, la situazione è chiara: piace ad Allegri e si libererà a parametro zero tra un anno, ma il suo ingaggio rimane fuori dalla portata del Milan, a meno di un radicale cambio di strategia. Le prossime ore saranno decisive per capire quale strada prenderà il club per rinforzare l'attacco.
