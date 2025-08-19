Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: la pista Harder

Mercato Milan, l'azione Harder: strategia o azzardo?

Lo Sporting Lisbona valuta il giovane attaccante 28 milioni di euro, una cifra importante che, per la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere trattabile. La vera questione, però, è di natura strategica. Il Milan deve decidere se puntare su un attaccante già pronto e testato, come Vlahovic, Hojlund e Jackson, o su un giovane di prospettiva, da far crescere e valorizzare, in linea con la filosofia che ha caratterizzato la gestione Elliott e RedBird.