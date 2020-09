Calciomercato Milan – Spunta un nome nuovo per il centrocampo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, il Milan cerca un centrocampista da inserire in rosa insieme a Kessie, Bennacer, Tonali e Krunic. Il primo obiettivo è sempre Bakayoko, così come vi abbiamo scritto ieri, ma non c’è solo l’ex Monaco nel mirino dei rossoneri.

Tra le alternative, secondo Sky Sport, c’è André Zambo Anguissa, centrocampista del Fulham ( lo scorso anno ha giocato in prestito al Villarreal). Negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un incontro tra l’entourage del giocatore e Maldini e Massara, e dunque quello di Anguissa è un profilo che va tenuto assolutamente in considerazione.

