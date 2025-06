Calciomercato Milan, spunta Perin per la porta rossonera

Il calciomercato entra ufficialmente nel vivo e le indiscrezioni continuano a scuotere gli equilibri in casa Milan: Perin in rossonero?

Il calciomercato entra ufficialmente nel vivo e le indiscrezioni continuano a scuotere gli equilibri in casa Milan. L'ultima, lanciata da Giovanni Albanese sul proprio profilo X, riguarda il futuro di Mattia Perin , attuale portiere della Juventus .

Il Milan, infatti, potrebbe offrire a Perin non solo una nuova sfida, ma anche una sorta di ritorno alle origini. In rossonero, il portiere ritroverebbe il preparatore dei portieri Claudio Filippi, figura che ha condiviso con Perin diversi anni in bianconero, dal 2010 ad oggi.