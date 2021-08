Calciomercato Milan – Spunta l’interesse del Genoa per Conti

Il Milan desidera vendere Andrea Conti in questo calciomercato: gli acquirenti ci sono, ma il prezzo del cartellino blocca la cessione

Il Milan punta a sfoltire la rosa in questo calciomercato e Andrea Conti è a tutti gli effetti un esubero. Il terzino non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli e quindi la dirigenza gli sta cercando una sistemazione. In passato si era parlato di un interesse della Sampdoria, dato che il neo tecnico dei blucerchiati, Roberto D'Aversa, conosce molto bene il giocatore. Ma negli ultimi giorni si è parlato anche di un interesse da parte dell'altra squadra della città, il Genoa.