Calciomercato Milan – Spunta Botman per la difesa di mister Pioli

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sven Botman, olandese del Lille, il prossimo rinforzo del Diavolo nella retroguardia per gennaio?

Il Milan , nel calciomercato di gennaio, interverrà per acquistare un difensore, un sostituto di Simon Kjær . Un centrale, dunque, che possa assicurare a mister Stefano Pioli qualche rotazione in più ed essere alternato ad Alessio Romagnoli ed a Fikayo Tomori .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, a tal proposito, ha evidenziato come in questi giorni i telefoni di Paolo Maldini e Frederic Massara siano bollenti. Tanti agenti ed intermediari, infatti, stanno proponendo i loro assistiti per gennaio e gli incontri, presso 'Casa Milan', stanno diventando sempre più frequenti.